SPIE : renouvellement d'un contrat en Allemagne

(CercleFinance.com) - Le groupe SPIE annonce ce jour le renouvellement de son contrat portant sur la gestion technique des bureaux de l'Investment Banking Center à Francfort-sur-le-Main. 'SPIE gère à ce titre l'exploitation, la maintenance, l'inspection et les réparations des installations du site. Le complexe bénéficie de services d'ingénierie du bâtiment de pointe. En renouvelant ce contrat pour trois ans, le gestionnaire d'actifs GEG German Estate Group AG réaffirme sa confiance dans la performance et l'expertise technique de SPIE', explique le groupe. Le montant du contrat n'a pas été précisé.

Valeurs associées SPIE Euronext Paris +0.26%