Spie: remporte un projet avec les Chantiers de l'Atlantique

(CercleFinance.com) - Spie annonce que sa filiale Spie Industrie & Tertiaire a été choisie par les Chantiers de l'Atlantique pour réaliser les installations électriques et le système d'automatisme du prototype de mâture des futurs paquebots à propulsion vélique, plus respectueux de l'environnement.



Ce contrat vient renforcer la présence de Spie sur le marché de la construction navale et des énergies marines renouvelables (EMR).



Les Chantiers de l'Atlantique misent sur une technologie de voiles rigides, portées par un mât de 76 mètres de haut. D'une durée de vie estimée à 30 ans, ces voiles permettront à terme de disposer d'une surface de 1050 mètres carrés autour d'un mât capable de pivoter sur lui-même à 360 degrés selon les conditions météorologiques.



Les voiles seront couplées à des technologies de propulsion et de production d'énergie innovante comme le gaz naturel liquéfié notamment. Spie indique que la réduction d'émission de CO2prévisionnelle des futurs paquebots à propulsion vélique est estimée à 40 %.







