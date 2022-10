Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie: remporte un contrat énergétique de 15 ans en Belgique information fournie par Cercle Finance • 04/10/2022 à 16:43









(CercleFinance.com) - Spie fait savoir aujourd'hui que sa filiale belge, Spie Belgium, a récemment remporté un nouveau contrat de performance énergétique de 15 ans pour l'ancienne Maison de la Radio située à Ixelles, au sud-est de Bruxelles.



'Il s'agit d'un contrat tripartite, mené avec le bureau d'étude et de conseil spécialisé dans la gestion de l'énergie Deplasse & Associés et l'institution culturelle bruxelloise Flagey', indique Spie.



Avec ce nouveau partenariat, Spie va contribuer à améliorer la performance énergétique de ce lieu bien connu de la Place Flagey, à Ixelles. L'objectif est de réaliser une économie d'énergie correspondant à 20.000E par an, soit 300.000E sur 15 ans.





Valeurs associées SPIE Euronext Paris +2.21%