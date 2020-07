SPIE remporte un contrat en Allemagne

(AOF) - Spie a annoncé avoir remporté un contrat pour la rénovation d'un centre Rewe datant des années 1990, à Gießen. Le spécialiste des services multi-techniques souligne que ce contrat comprend l'amélioration complète du système énergétique du bâtiment sans interruption de services et la modernisation technique de l'ensemble de la surface de vente. La société précise que le client est Rewe Markt GmbH, l'un des plus grands commerçants alimentaires d'Allemagne et membre du groupe Rewe - dont font également partie les supermarchés Penny.

" Les avantages d'un éclairage LED sont la très longue durée de vie des lampes et la faible consommation d'énergie. Ainsi, l'efficacité énergétique du bâtiment peut être considérablement augmentée " a expliqué Andreas Philippi, responsable de l'équipe Spie Deutschland & Zentraleuropa au sein de la division opérationnelle Building Technology & Automation.

