Spie : remporte un contrat de maintenance aux Pays-Bas

(CercleFinance.com) - Spie va assurer pendant cinq ans la maintenance des infrastructures de la Direction générale des travaux publics et de la gestion des eaux (Rijkswaterstaat) dans la zone nord des Pays-Bas, a annoncé aujourd'hui la société. Le contrat porte en particulier sur cinq aqueducs, sept ponts mobiles et soixante-dix passages souterrains. L'opération couvre également l'éclairage public le long des routes nationales et des voies d'entrée et de sortie d'autoroutes. A compter du 1er juillet 2021, SPIE analysera l'état et la performance des structures du Rijkswaterstaat et effectuera les travaux de maintenance requis, en complément de la maintenance préventive.

Valeurs associées SPIE Euronext Paris +0.42%