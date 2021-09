Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie : remporte un contrat de maintenance à la fac d'Ulster information fournie par Cercle Finance • 28/09/2021 à 11:05









(CercleFinance.com) - Spie annonce que sa filiale britannique, Spie UK, a remporté un contrat de quatre ans pour la maintenance des systèmes incendie de l'Université d'Ulster (Irlande du Nord), soit sur quatre campus universitaires situés à Magee, Coleraine, Jordanstown et Belfast. Spie assurera la maintenance programmée et réactive, l'entretien et la réparation des alarmes incendie et l'élimination des gaz 24h/24 et 7j/7, 365 jours par an. A l'issue des quatre années, le contrat pourra être prolongé pour quatre années supplémentaires, précise Spie.

Valeurs associées SPIE Euronext Paris -2.63%