Cercle Finance • 04/10/2021 à 10:54

Spie : remporte un contrat auprès de Chevron Australia









(CercleFinance.com) - Spie annonce que sa filiale Spie Oil& Gas Services vient de remporter un contrat auprès de ChevronAustraliapour l'intégration de systèmes d'automatisation de processus pour son système de compression de gaz sous-marinduchamp gazierJansz-Io, au large de l'Australie occidentale. Avec la diminution progressive de la pression du réservoir du champJansz-Io au fil des années de production, une infrastructure de compression est devenue nécessaire pour améliorersa capacité de récupération. Les services seront assurés par Spie Oil& Gas ServicesPtyLtd,filiale australiennede SpieOil& Gas Services. Ils couvriront l'ensemble de l'ingénierie d'intégration des systèmes associés au système de compression de gaz sous-marin et à la station de contrôle du champ, ainsi que les modifications à apporter aux installationsdéjàexistantessurGorgon.

