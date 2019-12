SPIE remporte un contrat au Royaume-Uni

(AOF) - Spie a annoncé avoir remporté un contrat de conception, de fourniture, d'installation et de mise en service d'une salle blanche pour l'université de Manchester. Le montant de la transaction n'a pas été précisé. Le géant européen des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications a signé un bail de 18 mois avec Balfour Beatty, le constructeur du nouveau bâtiment dans lequel se trouvera cette salle. C'est la première collaboration entre les deux sociétés.

La filiale de Spie, Spie UK, sera en charge d'aménager la salle blanche et ses espaces attenants, de concevoir, de fournir, d'installer et de mettre en service l'ensemble des équipements électriques, mécaniques et structurels prévus dans ces environnements contrôlés. Nécessitant le moins de vibrations possible, les travaux seront réalisés dans le sous-sol d'un bâtiment de sept étages.

Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un plan d'investissement d'1 milliards de livres sterlig sur 10 ans pour la création d'un campus de pointe avec une vision durable, annoncé en 2012 par l'Université de Manchester.

Un second chantier lui a par ailleurs été confié au sein de l'Université de Manchester: l'installation d'une climatisation dans le laboratoire dédié aux textiles.

Steve Farmer, directeur divisionnaire de SPIE UK, a déclaré: " Nous nous réjouissons à l'idée de travailler pour une institution aussi renommée que l'université de Manchester et avons hâte de débuter la mission supplémentaire qui nous a été attribuée et qui nous donnera peut-être l'occasion de développer notre relation avec l'université. "

Aaron Fearon, responsable des installations mécaniques et électriques chez Balfour Beatty, a lui déclaré: " Nous avons été impressionnés par tout ce que SPIE nous a apporté jusqu'ici. La faculté de son équipe à repenser les conceptions existantes, à analyser leur incidence sur l'utilisation finale de l'espace et à anticiper les problèmes potentiels nous a permis de lisser le déroulement des opérations et de prévenir les éventuels obstacles. "