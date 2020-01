Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SPIE : remporte un contrat au Royaume-Uni Cercle Finance • 21/01/2020 à 10:40









(CercleFinance.com) - SPIE annonce que sa filiale au Royaume-Uni a remporté un contrat de huit semaines avec Scotland TranServ, société chargée de moderniser le système d'éclairage du passage souterrain de l'autoroute M8, pour le compte de Transport Scotland. 'Tourné vers l'avenir, ce nouveau système d'éclairage offrira une meilleure performance énergétique afin de permettre l'intégration de nouveaux produits de surveillance et de performance au fur et à mesure de leur disponibilité. (...) Le système fera appel à la technologie d'éclairage adaptatif SMART LED, conçue par nos partenaires de longue date Signify (Phillips)', précise SPIE. SPIE UK sera responsable de la conception et de la mise en oeuvre des travaux de modernisation ainsi que de la sécurité des usagers qui continueront à circuler pendant le chantier. Le montant du contrat n'a pas été précisé.

Valeurs associées SPIE Euronext Paris -0.55%