Spie : recul de la marge d'EBITA au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Le groupe de services multitechniques Spie affiche un EBITA de 93,3 millions d'euros sur les six premiers mois de 2020, correspondant à une marge de 3,1% de la production contre 4,8% au premier semestre 2019. A 3.022 millions d'euros, la production a baissé de 6,8% (-9% en organique), avec un fort impact des mesures de confinements (-17,1% en organique au deuxième trimestre, partant de -24,9% en avril avec un redressement à -6,4% en juin). Spie attend au second semestre 2020 une production à un niveau proche de celui de la même période de l'année dernière sur une base organique, et une marge d'EBITA en retrait 'ne dépassant pas 50 points de base'.

