Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie : record de réalisation pour un contrat Cercle Finance • 07/01/2021 à 12:02









(CercleFinance.com) - Spie annonce avoir été chargé par un opérateur logistique de moderniser un dispositif moyenne tension dans un poste de transfert, une modernisation que le groupe a réalisé en seulement 66 heures, un temps record. Le cahier des charges incluait le retrait des anciens équipements, l'installation d'un double plancher et du nouveau matériel de commutation à neuf champs, ainsi que la mise en service des dispositifs de protection. 'Il s'agissait également de raccorder par le biais de manchons de transition les anciens câbles isolés à l'huile, âgés de 60 ans, à de nouveaux câbles en plastique', ajoute la société de services multi-techniques.

Valeurs associées SPIE Euronext Paris -0.06%