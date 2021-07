Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SPIE : pullback sous les 20E, 19,4E en soutien information fournie par Cercle Finance • 29/07/2021 à 17:46









(CercleFinance.com) - SPIE déçoit apparemment les analystes malgré des chiffres conformes aux attentes, une marge relevée à 6%: le titre dévisse jusque sous les 20E (19,88E au plus bas). Le titre efface d'un coup tous ses gains depuis le 21 juillet (entre 20 et 21,2E, au plus haut à l'ouverture) et pourrait venir rechercher du soutien vers 19,4E, plancher du 19 mai et 30 juin.

Valeurs associées SPIE Euronext Paris -5.26%