Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie : prolonge et étend sa coopération avec Siemens Cercle Finance • 12/11/2020 à 10:59









(CercleFinance.com) - SPIE annonce une nouvelle reconduction du contrat de facility management technique portant sur les installations de Siemens en Allemagne. Par ailleurs, SPIE a décroché un nouveau contrat de cinq ans avec son partenaire pour tous les sites Siemens d'Allemagne. Celui-ci couvre une grande variété de services comme les prestations complètes de planification et d'installation, incluant la préparation et la gestion d'opérations d'aménagement ou de modification jusqu'à achèvement. 'Nous sommes fiers d'accompagner Siemens dans la transformation numérique et vers un avenir neutre en carbone grâce à nos services', s'est réjoui Markus Holzke, directeur général de SPIE Deutschland & Zentraleuropa.

Valeurs associées SPIE Euronext Paris -0.54%