Spie: projet de recherche pilote avec l'Université de Dresde

(CercleFinance.com) - Spie a annoncé jeudi avoir été choisi afin de prendre en charge l'automatisation d'un projet de recherche pilote conduit par l'Université technique de Dresde (Allemagne).



Le groupe d'ingénierie explique avoir été mandaté par TU Dresden en vue d'automatiser une installation devant produire un gaz de synthèse riche en hydrogène à partir de l'utilisation de déchets composites.



L'objectif du projet - financé par la Banque de développement de Saxe et la Sächsiche Aufbaubank (SAB) - est de convertir le gaz de pyrolyse en gaz de synthèse contenant de l'hydrogène, dont le marché est en pleine croissance.



Spie explique avoir installé les capteurs ainsi que la technologie de régulation et de contrôle du dispositif, mais aussi programmé le système d'automatisation qui traite les paramètres physiques et les affiche dans un outil de contrôle.





