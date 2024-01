Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Spie: projet de connexion au réseau électrique en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 11/01/2024 à 15:46









(CercleFinance.com) - Spie a annoncé jeudi avoir mis en oeuvre pour le comptz du fournisseur d'énergie allemand infra une solution numérique permettant d'automatiser les processus de raccordement au réseau électrique, y compris la gestion des demandes.



Pour ce faire, le groupe d'ingénierie a développé avec son partenaire Mettenmeier un logiciel entièrement dédié aux services de fourniture d'électricité, de gaz naturel, d'eau potable et de chauffage urbain.



Depuis le 1er janvier, les gestionnaires de réseau de distribution en Allemagne sont légalement tenus de mettre en place et d'opérer une plateforme Internet pour automatiser et optimiser la communication avec les clients, la gestion des données et l'échange complet d'informations.



L'un des objectifs est de faciliter l'injection de l'électricité autoproduite par les particuliers dans le réseau basse tension.



Ce logiciel 'prêt à l'emploi' installé par Spie est également utilisé pour le portail numérique de Stadtwerke Passau, un autre fournisseur d'électricité, depuis décembre 2023.





Valeurs associées SPIE Euronext Paris +0.85%