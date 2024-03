Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Spie: prévoit 3500 embauches dans l'Hexagone en 2024 information fournie par Cercle Finance • 20/03/2024 à 15:05









(CercleFinance.com) - SPIE France et ses six filiales annoncent recruter près de 3 500 collaborateurs dont 700 alternants partout en France en 2024.



Grâce à ces nombreux recrutements, SPIE France souhaite renforcer son rôle d'acteur global des transitions énergétique, numérique et industrielle en France et contribuer à l'émergence d'une société bas carbone.



Les six filiales concernées sont SPIE ICS, SPIE Facilities, SPIE CityNetworks, SPIE Nucléaire, SPIE Industrie et SPIE Building Solutions.



Les recrutements sont prévus dans toutes les régions dont 585 en Ile-de-France.



Sont notamment recherchés des techniciens, ingénieurs, électriciens, monteurs, conducteurs de travaux etc.





