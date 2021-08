Spie présente sur le FIC son offre cybersécuritéappliquée au secteur industriel

(AOF) - Spie ICS, filiale de services numériques de Spie, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, participera à la 13ème édition du Forum international de la cybersécurité (FIC). Aux côtés de la division Industrie de Spie Industrie & Tertiaire, et ses partenaires Stormshield, Logpoint et Kalima System, Spie ICS présentera une offre de cybersécurité dédiée à l'industrie, un secteur devenu hautement sensible.

" Le risque cyber peut mettre à l'arrêt des chaînes de production et considérablement fragiliser les entreprises. Notre offre globale a été conçue pour répondre aux menaces qui pèsent sur ce secteur. La synergie entre nos expertises numériques et industrielles nous permet de proposer un haut niveau de protection et de réactivité adapté au contexte du client. Spie ICS analyse en temps réel les mesures à mettre en place et alerte proactivement le client, alors que la division Industrie est en capacité d'intervenir sur site ou à distance de façon sécurisée ", explique Pascal Mavric, responsable du développement de l'offre cybersécurité chez Spie ICS.

Après quatre années de forte croissance, portée en particulier par l'aéronautique, l'automobile et la mécanique, les achats de machines-outils en France ont légèrement baissé en 2018 selon l'étude de marché annuelle du Symop, le syndicat professionnel du secteur. Les ventes ont atteint 1,632 milliards d'euros en France, en baisse de 0,6% par rapport à 2017. Face à ce ralentissement, les producteurs français ont mieux résisté que leurs voisins européens, notamment allemands et italiens. Leur positionnement sur des marchés de niche, plutôt haut de gamme, leur est donc profitable. Avec 739 millions d'euros de machines produites en 2018 ils constituent seulement 3% de la production européenne. Les commandes ont très légèrement progressé (+0,9%).

Le Symop table sur une progression limitée à 2% du marché des machines-outils en 2109 en raison de la conjoncture internationale, marquée par le Brexit et la guerre commerciale sino-américaine.