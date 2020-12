Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SPIE : présente sa solution adaptée aux salles blanches Cercle Finance • 10/12/2020 à 10:48









(CercleFinance.com) - SPIE Industrie & Tertiaire, filiale française du groupe SPIE, annonce le développement d'un simulateur dynamique adapté aux conditions des salles blanches, destiné à ses clients du domaine pharmaceutique. Selon SPIE, cet 'outil de sécurisation innovant' permet de reproduire les conditions réelles d'une salle blanche, comme la qualité de l'air, mais aussi les équipements à l'image du sas ou des portes. Les salles blanches sont des espaces dans lesquels la concentration particulaire est maîtrisée afin d'éviter tout risque de contamination externe. Elles sont généralement utilisées dans l'industrie ou la recherche scientifique.

Valeurs associées SPIE Euronext Paris -1.29%