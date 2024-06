Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Spie: présente sa nouvelle division 'Wind Power' information fournie par Cercle Finance • 28/06/2024 à 10:19









(CercleFinance.com) - Spie présente ' Wind Power ', nouvelle division opérationnelle d'expertise de SPIE Global Services Energy.



Cette structure, créée à la suite de l'acquisition du groupe Correll spécialisé dans l'éolien offshore, témoigne de l'ambition de Spie d'émerger comme 'un acteur mondial dans la fourniture de services adaptés aux besoins uniques de l'industrie éolienne offshore et onshore'.



'Cette nouvelle structure renforce notre position sur le marché éolien en complément et en support des divisions opérationnelles géographiques existantes', ajoute Spie.



“À plus long terme, notre ambition est de devenir le leader international fournisseur de services dans le secteur éolien', indique Gianluca Petraccia, directeur business unit.







