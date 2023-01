Spie, plus forte baisse du SBF 120 à la mi-séance du mardi 10 janvier 2023

(AOF) - Spie (- 3,89% à 24,20 euros)

Spie, spécialiste indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, a annoncé ce mardi le lancement d'une émission d'obligations remboursables en numéraire et en actions nouvelles et existantes, ou Ornane, indexées à des critères de développement durable à échéance 2028 pour un montant nominal de 400 millions d'euros.

Points clés

- Premier européen des services multi-techniques pour l’énergie et la communication, créé en 1900 ;

- Chiffre d’affaires de 7 Mds€ : généré en Europe, la France apportant 41 % des revenus, l'Allemagne 30 %, les Pays-Bas 17 %, le reste provenant de Belgique, Royaume-Uni, Pologne, Suisse, Slovaquie, Hongrie et Autriche puis de l'huile & pétrole et nucléaire pour 7 % / réparti de façon équilibrée entre les services mécano-électriques, les services de communication, la gestion technique des installations et la transmission ;

- Modèle d'affaires « Proximité, performance, responsabilité » fondé sur les acquisitions, la récurrence des revenus, la complémentarité des solutions axées sur la transition énergétique et numérique et concentré sur 4 marchés stratégiques - villes « intelligentes », énergies, bâtiments « efficients » et connectés et services aux industries ;

- Capital éclaté entre la famille Peugeot (5,2 %), les salariés (8,2 %) et la Caisse de Dépôts (5 %), Gauthier Louette étant PDG du conseil d'administration de 11 membres ;

- Bilan maîtrisé avec effet de levier de 2,8, et 1,2 Md€ de liquidités.

Enjeux

- Stratégie 2022-25 : capitalisation sur l’expertise du groupe et son positionnement sur des marchés en croissance forte : transition énergétique, transformation digitale, rééquilibrage « vert » du mix énergétique et mobilité bas carbone / accélération des acquisitions / objectifs : croissance annuelle de 4 % des revenus, marge opérationnelle de 6,7 % ;

- Stratégie d'innovation : axée sur la collecte et le traitement des données pour les bâtiments, les applications de réalité augmentée (MAINTiv pour les équipements) et les plateformes d'hypervision… / supportée par des partenariats et l’IoT Valley dans le sud-toulousain / générant 2,6 Mds€ de revenus par la plateforme Smart FM 360° et 1,3 Md€ par la création de nouvelles installations :

- Stratégie environnementale 2025 : réduction, de 25 % l’empreinte carbone des activités (vs 2019) et de 67 % de celle des fournisseurs, montée à 70 % (vs 42 % en 2021) de la part des produits vendus contribuant à l’atténuation des désordres climatiques et 50 % des produits éligibles à la taxonomie / 67 % des achat auprès de fournisseurs réduisant leur empreinte carbone / refinancement et indexation sur des critères ESG d’un crédit syndiqué, de 1,2 Md€ ;

- Après les 3 acquisitions (120 M€ de revenus additionnels) du 1 er semestre, attente d’autres opérations en France et Allemagne d’un même montant ;

- Visibilité assurée par la récurrence des activités de maintenance (80 % des revenus) et risque industriel limité par la diversification des clients.

Défis

- Activité encadrée par les réglementations européennes et soutenue par les plans de relance favorables aux infrastructures énergétiques et d’information ;

- Inflation compensée par la hausse des prix et « l’excellence opérationnelle » ;

- Renforcement de la gestion des risques face aux ruptures dans les chaînes d’approvisionnement ;

- Après une hausse de 14 % de la production et de 27 % du bénéfice net au 1 er semestre, objectif 2022 relevé : production en hausse de + 4 % au moins, marge opérationnelle à 6,3 et stabilité du levier financier ;

- Acompte sur dividende de 0,18 € versé en septembre.

