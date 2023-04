Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Spie: plan de recrutement de 3700 personnes en France information fournie par Cercle Finance • 12/04/2023 à 13:00

(CercleFinance.com) - SPIE France et ses 6 filiales annoncent recruter 3700 collaborateurs dont 700 alternants partout en France en 2023.



A travers ces nombreux recrutements, SPIE France souhaite renforcer son rôle d'acteur global des transitions énergétique, numérique et industrielle en France et contribuer à l'émergence d'une société bas-carbone.



Forte de ses 400 sites et d'un important maillage local sur l'ensemble de l'Hexagone, SPIE France, à travers ses 6 filiales SPIE ICS, SPIE Facilities, SPIE CityNetworks, SPIE Nucléaire, SPIE Industrie et SPIE Building Solutions, recrute dans toutes les régions.



Parmi les postes recherchés : technicien-ne de maintenance, ingénieure-e efficacité énergétique, électricien-ne courant faible et fort, ingénieur-e télécoms, ingénieur-e réseaux, monteur, conducteur de travaux, raccordeur fibre optique, ingénieur-e & technicien-ne smart city, cybersécurité, technicien-ne data centers, soudeur-se, électricien-ne industriel, responsable d'activités réseaux d'énergie.