Spie: pénalisé par une dégradation de broker

(CercleFinance.com) - Spie recule de près de 4%, sous le poids d'une dégradation de recommandation chez Stifel de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours maintenu à 24 euros sur l'action du groupe de services multi-techniques.



Prévenant qu'une récession pourrait impacter la croissance organique de Spie, le broker réduit ses estimations de résultats pour 2023. Il voit en outre bien moins de potentiel de potentiel de hausse pour le titre que pour ses pairs, en particulier Vinci.





