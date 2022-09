Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie: partenariat renouvelé avec EasyVista information fournie par Cercle Finance • 05/09/2022 à 12:11









(CercleFinance.com) - Spie, la filiale de services numériques du groupe Spie, a annoncé lundi le renouvellement de son partenariat avec EasyVista, un spécialiste des solutions intelligentes d'automatisation des services.



Ce nouveau contrat fait de 'EasyVista Service Manager' la plateforme nationale de gestion de services de Spie ICS, à la fois pour son usage interne et auprès de ses clients.



Parmi les principaux bénéfices attendus, une sécurité renforcée des données, une productivité améliorée ainsi qu'une meilleure empreinte environnementale.



'Cet accord est le fruit d'une collaboration entamée dès 2017 entre deux groupes aux valeurs communes, ayant à coeur d'offrir le meilleur des solutions ITSM, tant en termes de sécurisation des données que d'optimisation des processus métiers', commente Patrice Barbedette, CEO d'EasyVista.





