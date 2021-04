Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie : partenariat avec Syna renouvelé pour trois ans Cercle Finance • 12/04/2021 à 14:55









(CercleFinance.com) - Spie fait part du renouvellement, pour les trois prochaines années, de son partenariat avec Syna, le gestionnaire de réseau pour l'électricité et le gaz dans le Bade-Wurtemberg, la Bavière et la Rhénanie-Palatinat appartenant au groupe Süwag Energie. Le contrat, remporté par le groupe de services multi-techniques pour 14 zones attribuées sur 21, inclut l'installation de lignes électriques aériennes moyenne et basse tension, la mise en place de conduites de gaz et la prise en charge des raccordements domestiques. Spie veillera également à l'entretien et la rénovation des installations d'éclairage public par la mise en place de LED, durables et source d'économies d'énergie. Il se chargera aussi de l'installation d'infrastructures de recharge sur le réseau énergétique de Syna.

Valeurs associées SPIE Euronext Paris -1.90%