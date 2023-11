Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie: obtient la spécialisation Cisco DevNet en Suisse information fournie par Cercle Finance • 22/11/2023 à 11:21









(CercleFinance.com) - Spie a annoncé hier que sa filiale Spie Suisse avait obtenu la spécialisation CiscoDevNet, reconnue dans le monde entier, renforçant la position de premier plan occupée par Spie dans le paysage informatique suisse.



Grâce à cette spécialisation, Spie Suisse se démarque également en tant qu'acteur majeur dans le domaine des technologies réseau, avec une expertise en matière d'automatisation de réseau, de développement d'applications et de gestion d'infrastructures.



'Cette réussite confère à Spie ICS un avantage concurrentiel sur le marché suisse des technologies de l'informationetdelacommunication et garantit le développement et le déploiement accélérés des projets informatiques de ses clients', souligne le communiqué de Spie.





Valeurs associées SPIE Euronext Paris -0.23%