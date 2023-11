Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie: obtient la certification 'Great Place to Work' information fournie par Cercle Finance • 13/11/2023 à 16:03









(CercleFinance.com) - Spie fait savoir que Spie Building Solutions, sa filiale spécialisée dans les expertises dédiées à l'intelligence du bâtiment et à sa performance, a obtenu la certification 'Great Place to Work' décernée par l'organisme éponyme.



Selon le communiqué, cette distinction récompense 'l'engagement constant de Spie Building Solutions pour le bien-être de ses collaborateurs et le développement d'un environnement professionnel qui y est favorable'.



'Nous croyons en la cohésion d'équipe et en la création commune d'un environnement où il fait bon travailler. Cette certification Great Place to Work est une étape majeure sur cette voie, et nous continuerons à nous améliorer pour le bien de tous' a commenté Frédérique Laborde, directrice des ressources humaines de Spie Building Solutions.







Valeurs associées SPIE Euronext Paris +0.54%