Spie: objectifs rehaussés pour 2022 information fournie par Cercle Finance • 29/07/2022 à 07:40









(CercleFinance.com) - Revendiquant de 'très bons résultats confirmant le fort dynamisme de ses marchés et les forces de son modèle', Spie relève ses perspectives annuelles pour anticiper désormais une croissance organique d'au moins +4% et une marge d'EBITA à 6,3% de la production.



Sur son premier semestre 2022, le groupe de services multitechniques affiche un résultat net (part du groupe) en hausse de 26,8% à 72,5 millions d'euros et une marge d'EBITA à 5%, en progression de 20 points de base.



Sa production sur la période s'est montée à 3,75 milliards d'euros, en hausse de 13,9% (+4,1% en organique), avec une accélération de la croissance au deuxième trimestre, en progression de 16,4% (+4,9% en organique).





