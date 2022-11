Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie: objectif de croissance organique relevé pour 2022 information fournie par Cercle Finance • 04/11/2022 à 07:43









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, Spie indique mettre à jour ses perspectives 2022, pour viser désormais une croissance organique d'au moins +5% (et non plus d'au moins +4%), tout en maintenant sa prévision d'une marge d'EBITA à 6,3% de la production.



'Un carnet de commandes record conjugué à une demande soutenue sur les marchés liés à l'énergie nous conduisent à revoir à la hausse notre perspective de croissance organique annuelle', explique le PDG du groupe de services multi-techniques, Gauthier Louette.



L'EBITA des neuf premiers mois de 2022 ressort en progression de 19,6% à 323,2 millions d'euros, soit une marge améliorée de 20 points de base à 5,6%, pour une production en hausse de 14,7% à 5,77 milliards d'euros (+5,6% en organique).





