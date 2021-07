Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie : nouvelle stratégie de parc automobile chez Spie UK information fournie par Cercle Finance • 28/07/2021 à 15:07









(CercleFinance.com) - Spie annonce que sa filiale Spie UK vient de publier sa nouvelle stratégie de parc automobile, annonce coïncidant avec la mise en service de 60 nouveaux véhicules électriques Nissan e-NV200, première étape dans le déploiement de véhicules à carburants alternatifs. Avec ce plan d'action, Spie UK se fixe pour objectif de remplacer d'ici 2025 98% de son parc par des véhicules à carburants alternatifs. Cette initiative s'inscrit dans la volonté du groupe de réduire son impact environnemental. L'adoption de véhicules à carburants alternatifs sur l'ensemble de son parc devrait en effet lui permettre de réduire ses émissions de gaz à effet de serre d'environ 20% au cours des douze prochains mois, l'objectif étant une réduction de 80% à l'horizon 2025.

Valeurs associées SPIE Euronext Paris +1.25%