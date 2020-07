Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie : nouvelle extension pour un service avec Mettenmeier Cercle Finance • 01/07/2020 à 11:34









(CercleFinance.com) - Le groupe Spie et Mettenmeier GmbH annoncent avoir étendu leur système de gestion d'installations adapté au cloud développé en commun, AM Suite, avec un module supplémentaire, baptisé 'AM Servicecenter'. 'Il consiste en un portail dédié aux demandes d'assistance en ligne et en une solution de processus pour leur traitement en interne', explique Spie.

Valeurs associées SPIE Euronext Paris -1.28%