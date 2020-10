Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie : nouvelle directrice des achats depuis début juillet Cercle Finance • 16/10/2020 à 13:42









(CercleFinance.com) - Spie annonce la nomination de Sophie Macquet en tant que directrice des achats du groupe, nomination effective depuis le 1er juillet 2020. Elle exerce ses nouvelles responsabilités auprès de Pablo Ibañez, directeur du support opérationnel groupe. Avant de rejoindre le groupe de services multi-techniques, Sophie Macquet travaillait chez Renault où elle était depuis 2019 directrice de la transformation de l'Alliance Purchasing Organization (APO) de Renault-Nissan-Mitsubishi et membre de son comité de direction.

Valeurs associées SPIE Euronext Paris +1.41%