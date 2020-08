Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie : nouveau test de la résistance majeure de 15E Cercle Finance • 10/08/2020 à 10:47









(CercleFinance.com) - SPIE ré-accélère de +4,5% et renoue avec les 15E, une forte résistance qui coïncide avec le zénith du début du mois de juin puis des 29 et 30 juillet. En cas de franchissement, le prochain objectif sera le comblement du 'gap' des 15,98E du 6 mars puis des 16,76E du 5 mars.

Valeurs associées SPIE Euronext Paris +5.28%