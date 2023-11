Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie: nouveau dirigeant pour la DCSN de Spie ICS information fournie par Cercle Finance • 06/11/2023 à 15:20









(CercleFinance.com) - Spie ICS, filiale de services numériques française du groupe de services multitechniques Spie, annonce la nomination d'Arnaud Grosos au poste de directeur des centres de services nationaux, nomination effective depuis le 10 juillet dernier.



Rattaché à Xavier Daubignard, directeur général de Spie ICS, il a intégré le comité de direction. La direction des centres de services nationaux (DCSN) fournit l'ensemble des services industrialisés produits à distance par Spie ICS.



Arnaud Grosos a rejoint la société en 2011 en tant qu'ingénieur d'affaires. Il a occupé plusieurs postes de management au sein de la direction des activités Grand Atlantique, et dernièrement le poste de directeur de département Centre Atlantique.





