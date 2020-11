Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie : nouveau directeur général pour Spie ICS Cercle Finance • 20/11/2020 à 10:14









(CercleFinance.com) - Le groupe de services multi-techniques Spie annonce la nomination de Xavier Daubignard au poste de directeur général de Spie ICS, filiale de Spie France, et à ce titre membre du comité de direction de Spie France. Xavier Daubignard a rejoint le groupe en 2005 après avoir passé cinq années chez Atos Integration. Il occupait précédemment le poste de directeur d'activités industrie Est au sein de la division industrie de Spie Industrie & Tertiaire. Filiale de services numériques de Spie France, Spie ICS accompagne la transformation digitale de ses clients ETI et grands comptes à travers une offre globale de solutions ICT (technologies d'information et de communications).

