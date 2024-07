Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Spie: nouveau directeur général pour la filiale belge information fournie par Cercle Finance • 01/07/2024 à 12:33









(CercleFinance.com) - Spie a annoncé lundi la nomination de Pascal Lekeu au poste de directeur général de Spie Belgium, sa filiale belge, en remplacement de Hein Dirix, avec prise d'effet aujourd'hui.



Dans un communiqué, le groupe d'ingénierie français rappelle que cet ancien cadre dirigeant du fabricant d'ascenseurs finlandais Kone était arrivé au sein de son entité belge en janvier 2023.



Il avait d'abord d'abord occupé le poste de directeur de la division de services de construction ('building services') avant de prendre la tête de la nouvelle division de solutions pour le bâtiment ('building solutions') en février dernier.



Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, le cadre de 59 ans est appelé à intégrer le comité exécutif du groupe Spie.





Valeurs associées SPIE 34,96 EUR Euronext Paris +3,49%