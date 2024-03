Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Spie:nouveau directeur financier chez Global Services Energy information fournie par Cercle Finance • 18/03/2024 à 15:36









(CercleFinance.com) - Spie Global Services Energy, filiale internationale de Spie, annonce la nomination de Jérôme Violard au poste de directeur financier. Cette nomination est effective depuis le 1erjanvier 2024.



Jérome Violard a intégré SPIE Global Services Energy en 2003 en tant que directeur administratif et financier des filiales en Angola. Il est affecté en 2008 aux Emirats Arabes Unis en tant que directeur administratif et financier de la zone Moyen-Orient Asie-Pacifique.



A partir de 2020, Jérôme Violard occupe le poste de directeur du contrôle financier groupe en support des filiales SPIE Nederland, SPIE Belgium et SPIE Global Services Energy.



Durant ces 34 années, Jérôme Violard a ainsi acquis une solide expérience de la finance dans les secteurs de la construction et de l'énergie qu'il mettra à profit pour son nouveau poste.





Valeurs associées SPIE Euronext Paris -0.17%