Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Spie:nouveau directeur des activités Grand Est chez Spie ICS information fournie par Cercle Finance • 01/03/2024 à 11:55









(CercleFinance.com) - Spie ICS, filiale de Spie, annonce la nomination de Pascal Grange au poste de directeur des activités Grand Est de Spie ICS.

Cette nomination est effective depuis le 15 janvier 2024.



Rattaché à XavierDaubignard, directeur général de Spie ICS, Pascal Grange intègre le comité de direction.



La direction des activitésGrand Est de Spie ICS rassemble 760 collaborateurs et s'étend sur 12 sites sur la moitié Est de la France.





Valeurs associées SPIE Euronext Paris -0.58%