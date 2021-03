Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie : nouveau directeur dans la filiale services numériques Cercle Finance • 30/03/2021 à 10:43









(CercleFinance.com) - Spie ICS, filiale française de services numériques du groupe Spie, annonce la nomination d'Olivier Paulus-Lemoine au poste de directeur du développement commercial et de la stratégie. Attaché à Xavier Daubignard, directeur général de Spie ICS, Olivier Paulus-Lemoine contribuera aux orientations stratégiques de SPIE ICS et pilotera la performance commerciale. Il s'attachera aussi à renforcer les relations avec les partenaires technologiques de la filiale pour adapter les offres au plus près des spécificités sectorielles des clients. Diplômé de l'EPITA, Olivier Paulus-Lemoine a rejoint Spie ICS comme ingénieur technico-commercial, en 2000. Il progresse ensuite en occupant des postes de management commercial et de direction des opérations de Spie ICS dans le Sud-Ouest, Depuis 2015, il était directeur des activités Grand-Atlantique de Spie ICS. Delphine Ferrier lui succède à la direction d'activité Grand-Atlantique.

Valeurs associées SPIE Euronext Paris +0.78%