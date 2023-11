Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie: nouveau contrat cadre avec EDF dans le nucléaire information fournie par Cercle Finance • 29/11/2023 à 16:20









(CercleFinance.com) - Spie a annoncé mercredi la signature d'un nouveau contrat cadre avec EDF visant à assurer la sûreté et la performance du parc nucléaire en exploitation.



Le groupe d'ingénierie précise que l'accord porte sur l'exécution de prestations d'études et de travaux d'installations électriques générales (IEG) dans le cadre du grand carénage des centrales nucléaires françaises de 900 MW, 1300 MW, 1450 MW et 1650 MW (EPR).



Ce nouveau contrat cadre de cinq ans, assorti d'une option de trois ans, a été obtenu dans le cadre d'un groupement momentané d'entreprises, nommé 'Soline', aux côtés notamment de son partenaire historique Eiffage.



Le contrat a été signé aujourd'hui par Luc Rémont, le PDG d'EDF, et Gauthier Louette, le PDG de Spie, à l'occasion du World Nuclear Exhibition (WNE) qui se tient actuellement à Paris.



Spie rappelle qu'il avait démarré sa collaboration historique avec EDF dès 1952, au moment du démarrage du programme nucléaire civil français.





