Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie : nouveau contrat auprès de Places for People Cercle Finance • 04/03/2020 à 14:13









(CercleFinance.com) - Spie indique que sa filiale Spie UK a remporté un nouveau contrat auprès du groupe Places for People au titre d'un accord-cadre pour la rénovation des bureaux du quartier de Central London, englobant une série de solutions intelligentes. Il comprend l'aménagement d'une salle de sport, d'un local à vélos, de douches, de nouvelles salles de réunion équipées d'une technologie audiovisuelle moderne, d'une nouvelle zone de distributeurs automatiques, d'espaces de détente et de cabines acoustiques. À l'issue de leur rénovation, les bureaux seront également équipés de détecteurs de présence afin de permettre à Places for People de surveiller l'utilisation de l'espace et d'optimiser sa consommation d'énergie.

Valeurs associées SPIE Euronext Paris +0.46%