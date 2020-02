Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SPIE : nommé 'Top Employer' en Belgique Cercle Finance • 04/02/2020 à 15:38









(CercleFinance.com) - SPIE Belgium, filiale du groupe SPIE, annonce avoir été désignée 'Top Employer Belgique' pour la treizième fois, dont 10 années consécutives. 'SPIE Belgium (...) s'est particulièrement distinguée par sa stratégie de recrutement optimisée. Ainsi, SPIE Belgium a pu créer 252 emplois en 2019 notamment grâce à des méthodes de recrutement innovantes, un chasseur interne, une communication professionnelle et ciblée sur les réseaux sociaux et des contacts réguliers avec les candidats', développe SPIE.

Valeurs associées SPIE Euronext Paris +1.22%