Spie: nominations de quatre nouveaux directeurs

(CercleFinance.com) - SPIE France annonce la nomination de quatre nouveaux directeurs rattachés à Arnaud Tirmarche, directeur général de SPIE France.



Jusqu'alors directeur administratif et financier de SPIE France, Frédéric Belsoeurest nommédirecteur de la performance et du support opérationnel de SPIE France.



Nicolas Lefèvreest nommédirecteur QHSSE de SPIE Franceet devient membre du comité de direction. Entré dans le Groupe en 2006, il a occupé le poste de directeur QHSSE au sein de SPIE Ile-de-France Nord-Ouest puis de la division Tertiaire de SPIE Industrie & Tertiaire jusqu'en juillet 2021. Dernièrement, il occupait le poste de directeur HSE (Hygiène Sécurité Environnement) chez Loxam France.



Cécile Michardest nomméedirectrice de la communication de SPIE France. Depuis le 21 juillet 2014, elle occupait le poste de responsable de communication interne et des contenus corporate du groupe SPIE.



Hervé Pécotest nommédirecteur administratif et financier de SPIE Franceet devient membre du comité de direction. Depuis 2018, il occupait le poste de directeur du contrôle gestion et du contrôle financier.







