Spie: nomination dans la direction de Spie ICS

(CercleFinance.com) - Spie ICS, filiale française de services numériques de Spie, annonce la nomination de Yann Chalhoub au poste de directeur des activités data services & solutions, nomination effective depuis le 3 avril dernier.



Rattaché à Xavier Daubignard, directeur général de Spie ICS, Yann Chalhoub a intégré le comité de direction. Il porte prioritairement l'ambition de faire de la société 'le partenaire de référence des services pour le data center de demain'.



Après avoir évolué en tant qu'ingénieur d'affaires au sein de la direction des activités Grand-Est, Yann Chalhoub a été nommé, en 2017, directeur de département au sein de la direction des activités Ile-de-France.





Valeurs associées SPIE Euronext Paris +0.07%