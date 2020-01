Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SPIE : nomination d'une nouvelle directrice RSE Cercle Finance • 15/01/2020 à 15:07









(CercleFinance.com) - SPIE annonce ce jour la nomination d'Isabelle Lambert en tant que directrice Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) du Groupe. Sa nomination est effective depuis le 15 novembre 2019. 'Diplômée de Sciences-Po Paris et certifiée en gestion qualité et environnement par l'Université d'Augsburg (Allemagne), Isabelle Lambert a effectué la totalité de sa carrière au sein de fonctions développement durable', détaille SPIE.

