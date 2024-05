Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Spie: nomination à la direction de Spie Facilities information fournie par Cercle Finance • 29/05/2024 à 11:10









(CercleFinance.com) - Spie a annoncé mercredi la nomination de Philippe Brosse au poste de directeur des achats, de la flotte et de l'immobilier de Spie Facilities, sa filiale spécialisée dans la maintenance et l'exploitation technique des bâtiments.



Philippe Brosse, qui va intégrer le comité de direction de Spie Facilities, sera chargé dans ses nouvelles fonctions d'identifier les innovations permettant de développer une politique d'achats plus responsable.



Agé de 56 ans, ce diplômé de l'Ecole supérieure d'électronique de l'Ouest (ENREA), veillera notamment à réduire l'empreinte carbone de l'entité, par exemple en mettant en place une flotte de véhicules 100% électriques.



Philippe Brosse, qui affiche de plus de 25 ans d'expérience dans le secteur des télécommunications, chez les opérateurs comme chez les constructeurs, était précédemment le responsable des achats de Spie Facilities pour la région Ile-de-France.





