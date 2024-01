Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Spie: modernise le système informatique CORALY information fournie par Cercle Finance • 23/01/2024 à 12:11









(CercleFinance.com) - Spie fait savoir que sa filiale Spie CityNetworks réalise la refonte du système informatique CORALY (SIC), un projetessentielpour la mobilité dans l'agglomération lyonnaise, après avoir remporté l'appel d'offres.



Ce système est actuellement utilisé par la Direction interdépartementale des Routes Centre-Est (DIR -CE) et les exploitants des réseaux routiers et autoroutiers du territoire : la Métropole de Lyon, ASF (Vinci), APRR et AREA (concessions autoroutières d'Eiffage).



Il permet de mettre en commun les données des différents exploitants pour optimiser le fonctionnement du réseau de voies rapides et d'autoroutes dans la périphérie de l'agglomération de Lyon.

Selon Spie, cette refonte permettra aux différents utilisateurs de disposer d'un outil bénéficiant des dernières avancées technologiques et ergonomiques.





