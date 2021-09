Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie : mobilisé dans le parc éolien offshore de Saint-Nazaire information fournie par Cercle Finance • 21/09/2021 à 12:10









(CercleFinance.com) - Spie annonce que sa filiale Spie Industrie & Tertiaire participe activement au déploiement du premier parc éolien en mer français à Saint-Nazaire (44). SPIE Industrie & Tertiaire a ainsi annoncé en septembre 2020 la création d'un nouveau département ' Services Navals & Energies Marines ' afin de participer au déploiement du parc éolien dont l'installation s'achèvera à horizon fin 2022. La division Industrie s'est vu confier la réalisation d'un banc d'essai pour les turbines, ou encore les opérations de maintenance des 80 éoliennes qui constitueront le futur parc en mer. Spie interviendra également sur l'installation des équipements haute tension de la sous-station électrique offshore, à laquelle seront reliées les 80 éoliennes, afin de les raccorder au réseau en vue de sa distribution.

