SPIE : MMC remporte un contrat auprès d'EDF

(CercleFinance.com) - SPIE Nucléaire, filiale française du groupe SPIE, annonce que MMC (Maintenance Mesure Contrôle), société intégrée en 2017, vient de remporter auprès d'EDF un lot du marché national pour la congélation de tuyauteries des tranches 900 MW, 1300 MW, 1450 MW et EPR du parc nucléaire français. L'obturation de tuyauterie par cryogénie, ou ' bouchon de glace ' est une technique permettant de créer un ou plusieurs organes d'isolements provisoires afin d'intervenir sur un matériel ou un tronçon de tuyauterie non isolable pour des raisons techniques, de sûreté, de sécurité, d'environnement ou de radioprotection, détaille le communiqué de SPIE. 'Nous sommes très fiers de la confiance qui nous a été témoignée et qui nous permet d'agir sur un marché qui permet le déploiement de la cryogénie ainsi que l'ensemble des savoir-faire de SPIE Nucléaire', a réagi David Calisti, chef de service responsable de l'activité de MMC.

Valeurs associées SPIE Euronext Paris +0.55%