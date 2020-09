Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie : mise en service de nouvelles stations de recharge Cercle Finance • 02/09/2020 à 11:13









(CercleFinance.com) - Le groupe Spie annonce ce mercredi qu'il réalise l'installation de stations de recharge pour véhicules électriques sur deux aires d'autoroute supplémentaires, Donautal Est et Ouest, près de Passau en Allemagne. Au total, le fournisseur de services a déjà mis en service 53 stations comprenant 218 bornes de recharge, pour le compte de Ionity en Allemagne.

Valeurs associées SPIE Euronext Paris +4.76%