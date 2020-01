Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SPIE : mise en service d'une liaison en télécabine Cercle Finance • 14/01/2020 à 11:41









(CercleFinance.com) - SPIE annonce ce jour que la division Tertiaire de SPIE Industrie & Tertiaire, a participé à la mise en oeuvre de 'Skyvall', nouvelle télécabine reliant Loudenvielle à Peyragudes (vallée du Louron, Hautes-Pyrénées). 'Cette nouvelle liaison de trois kilomètres entre le village de Loudenvielle et la station de Peyragudes permet de gravir un dénivelé de 700 mètres au-dessus de la vallée du Louron en moins de neuf minutes. Dotée de 27 cabines, 'Skyvall' acheminera dès sa première année d'exploitation 800 personnes par heure au sommet des pistes (1.600 m)', explique le groupe. Cette installation permettra une réduction substantielle du trafic automobile de la vallée ainsi que des émissions de CO2 (près de 274 tonnes de CO2 en moins).

Valeurs associées SPIE Euronext Paris +0.11%